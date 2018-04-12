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Сбербанк планирует создать «безналичный город» в Железногорске Красноярского края
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Сбербанк планирует создать «безналичный город» в Железногорске Красноярского края 

ТАСС 1 час назад
Фото: ДЕЛА.ru
КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Сбербанк и администрация закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Красноярского края подписали в четверг на Красноярском экономическом форуме соглашение о сотрудничестве по развитию безналичных платежей, передает корр. ТАСС с церемонии подписания. Сбербанк планирует реализовать в Железногорске проект «безналичный город», который ранее был создан в Зеленодольске Республики Татарстан.
"Мы создали такой город в Татарстане, для нас почетно создать «безналичный город» в Красноярском крае. Проект подразумевает выпуск карты жителя Железногорска, в которой кроме банковского приложения будет большое количество опций — социальное, транспортное, медицинское приложение, а главное — это будет такой идентификатор личности клиента. Это позволит использовать один платежный инструмент для целого ряда услуг", — сказал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель.
"Для города это расширение возможностей в плане получения услуг и скорости обслуживания жителей — это [вписывается] в общую концепцию развития ЗАТО, которые поддерживают ГК «Роскосмос» и "Росатом". Надеюсь, что жители получат хорошую, качественную услугу", — отметил глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин.
Первый проект по созданию «безналичного города» с помощью многофункциональной карты был реализован в Зеленодольске Республики Татарстан. В проекте участвовали правительство Татарстана, платежная система Mastercard, Сбербанк и банк «АК Барс».
ЗАТО Железногорск получил статус территории опережающего социально-экономического развития в начале 2018 года. В нем проживают около 85 тыс. человек.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018-2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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