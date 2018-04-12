Сбербанк планирует создать «безналичный город» в Железногорске Красноярского края

"Мы создали такой город в Татарстане, для нас почетно создать «безналичный город» в Красноярском крае. Проект подразумевает выпуск карты жителя Железногорска, в которой кроме банковского приложения будет большое количество опций — социальное, транспортное, медицинское приложение, а главное — это будет такой идентификатор личности клиента. Это позволит использовать один платежный инструмент для целого ряда услуг", — сказал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель

"Для города это расширение возможностей в плане получения услуг и скорости обслуживания жителей — это [вписывается] в общую концепцию развития ЗАТО, которые поддерживают ГК «Роскосмос» и "Росатом" . Надеюсь, что жители получат хорошую, качественную услугу", — отметил глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин

Первый проект по созданию «безналичного города» с помощью многофункциональной карты был реализован в Зеленодольске Республики Татарстан. В проекте участвовали правительство Татарстана, платежная система Mastercard, Сбербанк и банк «АК Барс»

ЗАТО Железногорск получил статус территории опережающего социально-экономического развития в начале 2018 года. В нем проживают около 85 тыс. человек.