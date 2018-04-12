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Радоницу в Адыгее объявили нерабочим днем
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Радоницу в Адыгее объявили нерабочим днем 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Пасхальный день поминовения усопших, который в 2018 году выпадает на 16 апреля, в Адыгее объявили выходным днём. Соответствующее распоряжение подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В соответствии с ним, руководители исполнительных органов государственной власти Адыгеи должны предоставить работникам выходной день 16 апреля. Кроме того, выходной день рекомендовано предоставить сотрудникам органов местного самоуправления и сотрудникам иных органов и организаций.
Радоница — праздник поминовения усопших, приходящийся на девятый день после Пасхи. В этот день принято посещать могилы близких и молиться об упокоении усопших — на кладбищах и во время богослужений, проходящих утром в церквях.
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