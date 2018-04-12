Радоницу в Адыгее объявили нерабочим днем

Пасхальный день поминовения усопших, который в 2018 году выпадает на 16 апреля, в Адыгее объявили выходным днём. Соответствующее распоряжение подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов

В соответствии с ним, руководители исполнительных органов государственной власти Адыгеи должны предоставить работникам выходной день 16 апреля. Кроме того, выходной день рекомендовано предоставить сотрудникам органов местного самоуправления и сотрудникам иных органов и организаций.

Радоница — праздник поминовения усопших, приходящийся на девятый день после Пасхи. В этот день принято посещать могилы близких и молиться об упокоении усопших — на кладбищах и во время богослужений, проходящих утром в церквях.