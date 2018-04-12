Клуб «Территория Фитнеса Самара» закрыт за нарушение пожарной безопасности

«Территория Фитнеса Самара » сообщает vk: «В связи с нарушением собственником здания норм противопожарной безопасности при проведении реконструкции, клуб закрыт до устранения арендодателем нарушений».

По информации СМИ речь идёт о фитнес-клубе в ТРК «Московский».

«Территория Фитнеса приносит искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Но на данный момент мы не можем продолжить работу, так как, прежде всего, для нас важны безопасность и комфорт наших клиентов. Клуб возобновит работу только после полного устранения всех нарушений собственником здания. Мы, в свою очередь, позаботимся о том, чтобы время простоя было полностью компенсировано, все клубные карты заморожены», говорится в сообщении.

Сроки возобновления работы клуба не называются.