В Сбербанке прогнозируют внедрение оплаты с помощью распознавания лица в ближайшее время

Время, когда в магазине можно будет совершить оплату через систему распознавания лица, уже близко, такое мнение высказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис в ходе конференции Online retail 2018.

«Сейчас появляется все больше и больше сервисов на биоидентификации… думаю, что время, когда не нужно будет с собой носить не только кредитную карточку, но и смартфон, а достаточно просто лицо предъявить, это будет достаточно для оплаты, эти времена совсем близки», — сказал он.