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В Сбербанке прогнозируют внедрение оплаты с помощью распознавания лица в ближайшее время
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В Сбербанке прогнозируют внедрение оплаты с помощью распознавания лица в ближайшее время 

Rambler News Service 1 час назад
Время, когда в магазине можно будет совершить оплату через систему распознавания лица, уже близко, такое мнение высказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис в ходе конференции Online retail 2018.
«Сейчас появляется все больше и больше сервисов на биоидентификации… думаю, что время, когда не нужно будет с собой носить не только кредитную карточку, но и смартфон, а достаточно просто лицо предъявить, это будет достаточно для оплаты, эти времена совсем близки», — сказал он.
Он напомнил, что подобные пилотные проекты уже существуют, в том числе у ритейлера Walmart.
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