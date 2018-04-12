Конно-спортивному клубу в Подмосковье выдали разрешение на ввод в эксплуатацию

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано конно-спортивному клубу в Раменском районе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области — министра регионального стройкомплекса Максима Фомина.

«Строительство конно-спортивного клуба на ул. Советская, уч. 112/1 в Раменском районе завершено. Объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Общая площадь земельного участка, на котором расположился конный клуб, составляет 2,6 га», — приводятся в сообщении слова М. Фомина.

В пресс-службе уточнили, что основную площадь занимает специализированный крытый манеж для работы с лошадьми, по периметру которого на первом этаже расположены денники, склад хранения сена, амуничные, манеж, аптечный пункт, комнаты отдыха, обеденный зал на 40 посадочных мест и служебные помещения. На втором этаже обустроены гардеробы и методический класс. Третий этаж отведен под административные и другие помещения для функционирования и обслуживания коневодческого хозяйства. Общая площадь главного здания — порядка 10,5 тыс. кв. м.

«Архитектурный облик здания выполнен в стиле загородного прованса. На территории клуба также обустроены хозяйственная зона для обслуживания и потребностей коневодческого хозяйства, две малые площадки для левад и более крупная для плаца, а также благоустроенная площадка для отдыха, которая оборудована беседкой-ротондой со скамейками. Каждая из образованных зон огорожена живой изгородью из кустарников и деревьев, которые дополнительно украшают пространство. Дополнительно на территории размещена парковка», — указано в сообщении.

Отмечается, что в отсеке для животных предусмотрена возможность автономного подъезда грузового транспорта. Продуманная планировка территории обеспечивает быстрое и легкое попадание животных в сопровождении персонала на манеж. Как подчеркивается, схема расположения основных функциональных зон для посетителей конно-спортивного клуба позволяет проводить разноплановые праздничные мероприятия со сложными и многообразными сценариями.