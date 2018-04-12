Борьба с объявлениями: столбы в Самаре обработали антивандальной краской 

В Самаре ведут борьбу с незаконным размещением рекламных объявлений. Чтобы сократить количество расклейки, столбы обработали антивандальным составом. Об этом на заседании профильного комитета сообщил руководитель департамента управления имуществом Андрей Белоклоков. — В частности, такую работу проводят сотрудники трамвайно-троллейбусного управления. Они обрабатывают антивандальным средством столбы, расположенные вдоль маршрутов. После того, как оно засохнет, на это покрытие невозможно будет наклеить бумажные объявления. Они попросту не пристанут, — рассказал Андрей Белоклоков. Состав можно наносить только в плюсовую температуру. Поэтому сейчас в Самаре обработали только около 100 столбов. Всего покрасят около полутысячи.