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Борьба с объявлениями: столбы в Самаре обработали антивандальной краской
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Борьба с объявлениями: столбы в Самаре обработали антивандальной краской 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре ведут борьбу с незаконным размещением рекламных объявлений. Чтобы сократить количество расклейки, столбы обработали антивандальным составом. Об этом на заседании профильного комитета сообщил руководитель департамента управления имуществом Андрей Белоклоков. — В частности, такую работу проводят сотрудники трамвайно-троллейбусного управления. Они обрабатывают антивандальным средством столбы, расположенные вдоль маршрутов. После того, как оно засохнет, на это покрытие невозможно будет наклеить бумажные объявления. Они попросту не пристанут, — рассказал Андрей Белоклоков. Состав можно наносить только в плюсовую температуру. Поэтому сейчас в Самаре обработали только около 100 столбов. Всего покрасят около полутысячи.
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