Ликвидация украинского националиста Романа Шухевича: как это было

План по поимке руководителя УПА* (организация запрещена на территории РФ Романа Шухевича был разработан знаменитым советским диверсантом Судоплатовым весной 1950 года.

В ходе оперативной работы сотрудников контрразведки 3 марта была задержана одна из ближайших соратниц (и любовница) Шухевича Дарина Гусяк («Нюся»). Во время ареста она оказала сопротивление и попыталась проглотить капсулу с ядом, но сделать этого ей не удалось. Поняв, что выбивать из неё показания будет сложно, Гусяк изолировали, распустив слух о её смерти.

Для того чтобы Нюся вывела оперативников на Шухевича, в ход была пущена классическая внутрикамерная разработка. В тюремном лазарете Нюся познакомилась с другой задержанной, которой на самом деле была агент контрразведки под псевдонимом Роза. Во время войны Роза сотрудничала с гестапо и знала о деятельности УПА* не понаслышке. В частности, она вошла в доверие к Нюсе за счет сообщения ей о том, что ещё одна подельница Шухевича по прозвищу Монета якобы находится в соседней камере. [С-BLOCK]

Уже через день Роза, почувствовав, что между ней и Нюсей сложились более менее доверительные отношения, заявила, что против неё ничего не нашли, поэтому скоро она будет отпущена. Между делом Роза предложила также передать записку на волю. Так, примерное местонахождение Шухевича было установлено. Остальное было уже делом техники.

Генерал Чупрынка (прозвище Шухевича) был обнаружен в двухэтажном здании кооперативной лавки в селе Белогорща под Львовом . При задержании, конечно, оказал сопротивление: убил одного оперативника, но и сам был застрелен.

* (организация запрещена на территории РФ)