Есть ли будущее у проводного радио в Челябинске?

Слышал, что в «закрытых городах» стационарные радиоточки есть у всех на случай ЧС. Есть ли будущее у проводного радио в Челябинске , почему многие отказываются от радиоточек?

М. Прохоров, Челябинск

О настоящем и будущем проводного радио в Челябинске мы спросили Станислава Артишевского, пресс-секретаря компании «Ростелеком» , которая занимается обслуживанием стационарных радио точек в Челябинске.

«Проводное радиовещание — устаревшая услуга, массовый спрос на которую последовательно снижался на протяжении последних лет и сейчас практически отсутствует. Причем отказ абонентов от услуг проводного радиовещания осуществляется стремительными темпами. Пару лет назад в Челябинске насчитывалось порядка пяти тысяч абонентов. Но только за последний год число абонентов снизилось в Челябинской области почти на 20%.

Причина — развитие современных услуг связи — высокоскоростного Интернета, в том числе мобильного, интерактивного телевидения и т.д, а также появление широкого спектра современного оборудования. Сейчас, например, радио можно слушать не только с помощью магнитол, плееров, фиксированного Интернета (с компьютера), но даже и с мобильного телефона.

Конечно же, для старшего поколения жителей привычнее пользоваться радиоприемниками. Главное преимущество эфирного приемника перед проводным радиовещанием — возможность слушать радио бесплатно. Кроме того, в отличие от приемника проводного радиовещания, который поддерживает только до трех программ, эфирный приемник можно перемещать внутри помещения или, например, брать с собой на дачу. При этом перечень доступных радиостанций в FM-диапазоне значительно шире, чем на проводном радиовещании.

Новые услуги связи постоянно приходят на смену устаревшим. Достаточно вспомнить автоматическую телефонную связь, в середине прошлого века заменившую телефонисток, или популярные в 90-е годы пейджеры».

При перебоях в работе проводного радио челябинцев просят звонить в бюро по ремонту (351) 793 -74-04.