Совбез подготовил новые меры по импортозамещению IT-технологий в ТЭК

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. В Совбезе РФ подготовили дополнительные меры по импортозамещению зарубежных информационных технологий в топливно-энергетическом комплексе. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по информационной безопасности.

"Предложены дополнительные меры по обеспечению импортозамещения зарубежных информационных технологий в данной отрасли экономики [ТЭК]", — говорится в сообщении. Кроме того, были поставлены задачи по реализации Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».