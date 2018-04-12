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Совбез подготовил новые меры по импортозамещению IT-технологий в ТЭК
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Совбез подготовил новые меры по импортозамещению IT-технологий в ТЭК 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. В Совбезе РФ подготовили дополнительные меры по импортозамещению зарубежных информационных технологий в топливно-энергетическом комплексе. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по информационной безопасности.
"Предложены дополнительные меры по обеспечению импортозамещения зарубежных информационных технологий в данной отрасли экономики [ТЭК]", — говорится в сообщении. Кроме того, были поставлены задачи по реализации Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
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