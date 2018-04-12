Медицинские центры России и Таджикистана будут сотрудничать в области трансплантологии

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Федеральный сибирский научно-клинический центр (ФСНКЦ) и Национальный научный центр трансплантации органов и тканей человека минздрава Таджикистана подписали в четверг на Красноярском экономическом форуме соглашение, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания. Организации будут укреплять сотрудничество в области трансплантологии.

"Для нас это очень важно, потому что наши коллеги — одни из лидеров в постоветском пространстве в этом направлении", — сказал директор ФСНКЦ Борис Баранкин.

"Мы бы хотели изучить опыт коллег из Красноярска в трансплантологии. В соглашении [прописано], что мы можем оказать у нас [в Таджикистане] любую помощь", — отметил директор Национального научного центра трансплантации органов и тканей человека Саймахмуд Исмоилов.

Соглашение направлено на обмен научной и практической информацией в области трансплантологии и повышение квалификации сотрудников.