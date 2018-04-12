Ещё
Губкинцы посетили Музей магистрального транспорта газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губкинцы посетили Музей магистрального транспорта газа 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Студенты Губкинского университета посетили Музей магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Москва». Экскурсия по основной выставочной экспозиции из 10 залов состоялась 6 апреля.
Посетители смогли познакомиться со знаковыми людьми газовой промышленности и ООО «Газпром трансгаз Москва» и увидеть масштаб деятельности предприятия, текущие мероприятия и прошедшие кампании.
Студенты узнали о деятельности предприятия, первых российских газопроводах, ознакомились с основными технологическими процессами транспортировки газа, организацией компрессорных станций.
Вестник района Гагаринский: последние новости
На ВДНХ пройдет акция «Проверь сосуды ног» 18 апреля пройдет "Ярмарка вакансий" Епископ Дмитровский Феофилакт совершил Божественную Литургию в Андреевском монастыре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода165
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»35
Экс-президент США дал разумный совет Трампу221
Рубль начал утро с очередного падения106
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая183
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
02:18
Суд допросит Сечина по делу Улюкаева
Происшествия Компании
02:04
Бывшая жена может вернуться к Краско
Шоу-бизнес
00:59
Пынзарь открывает бизнес в Турции
Шоу-бизнес
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
00:24
«Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах
Новости Москвы
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение