Губкинцы посетили Музей магистрального транспорта газа

Студенты Губкинского университета посетили Музей магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Москва». Экскурсия по основной выставочной экспозиции из 10 залов состоялась 6 апреля.

Посетители смогли познакомиться со знаковыми людьми газовой промышленности и ООО «Газпром трансгаз Москва» и увидеть масштаб деятельности предприятия, текущие мероприятия и прошедшие кампании.

Студенты узнали о деятельности предприятия, первых российских газопроводах, ознакомились с основными технологическими процессами транспортировки газа, организацией компрессорных станций.