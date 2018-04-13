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В Тольятти прокуратура закрыла ТД «Каретный двор» и ТЦ «Кольцо»
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В Тольятти прокуратура закрыла ТД «Каретный двор» и ТЦ «Кольцо» 

АиФ-Самара 20 минут назад
Фото: АиФ-Самара
По требованию прокуратуры Самарской области суд приостановил деятельности двух торговых центров в Тольятти — ТД «Каретный двор» и ТЦ «Кольцо», сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
По словам начальника отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества областной прокуратуры Николая Маврина, после трагических событий в Кемерово в регионе проверено 193 торговых центра.
По результатам проверки прокуратура подала шесть заявлений в суд, в которых требует от руководства ТЦ только устранить нарушения норм пожарной безопасности, также просит суд приостановить деятельности кроме ТЦ «Каретный двор» и «Кольцо» ещё и самарского ТЦ «Европа», тольяттинских ТЦ «Юность» и «Восход», а также Большеглушицкого торгового объекта, которым управляет ИП Герасимова.
Основные выявленные при проверках нарушения связаны с отсутствием систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, размещением на путях эвакуации всевозможных материалов и оборудования, отсутствием знаков пожарной безопасности. Кроме того, эвакуационные выходы зачастую закрыты на ключ.
Проверки продолжатся.
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