В Тольятти прокуратура закрыла ТД «Каретный двор» и ТЦ «Кольцо»

По требованию прокуратуры Самарской области суд приостановил деятельности двух торговых центров в Тольятти — ТД «Каретный двор» и ТЦ «Кольцо», сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По словам начальника отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества областной прокуратуры Николая Маврина, после трагических событий в Кемерово в регионе проверено 193 торговых центра.

По результатам проверки прокуратура подала шесть заявлений в суд, в которых требует от руководства ТЦ только устранить нарушения норм пожарной безопасности, также просит суд приостановить деятельности кроме ТЦ «Каретный двор» и «Кольцо» ещё и самарского ТЦ «Европа», тольяттинских ТЦ «Юность» и «Восход», а также Большеглушицкого торгового объекта, которым управляет ИП Герасимова.

Основные выявленные при проверках нарушения связаны с отсутствием систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, размещением на путях эвакуации всевозможных материалов и оборудования, отсутствием знаков пожарной безопасности. Кроме того, эвакуационные выходы зачастую закрыты на ключ.

Проверки продолжатся.