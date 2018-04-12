Адыгея представит итальянским бизнесменам 75 инвестплощадок для сотрудничества 

МАЙКОП, 12 апреля. /ТАСС/. Адыгея подготовила для итальянских предпринимателей, визит которых для детального обсуждения взаимовыгодного сотрудничества ожидается на следующей неделе, 75 инвестиционных площадок, сообщил в четверг глава республики Мурат Кумпилов.
"До конца апреля ожидаем делегацию итальянских предпринимателей, представителей итало-российской торгово— промышленной палаты, с которыми детально обсудим все взаимовыгодные проекты. Сформированный нами портфель инвестпредложений включает 75 инвестплощадок для развития бизнеса. В числе предложений, в частности, туристско-рекреационный парк «Джэнэт», три индустриальных парка — «Теучежский», «Кошехабльский», «Майкопский», — сказал он.
Республика заинтересована в наращивании темпов сотрудничества, привлечения инвестиций в разные сферы деятельности — сельское хозяйство, туризм, энергетику, здравоохранение. Площадками для развития партнерских отношений могут также стать образовательная сфера, торговля и логистика, промышленность — лесопереработка, сельхозмашиностроение, оборудование для объектов туризма, зеленая энергетика, пояснил глава республики.
Впервые в Адыгею прибудет посол Италии в Российской Федерации Паскуале Терраччиано, который возглавит бизнес— миссию итальянцев. Участие в ней примет и почетный генеральный консул Италии по ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, уточнил Кумпилов.
Как ранее сообщал ТАСС, в Теучежском районе Адыгеи с участием итальянских инвесторов уже реализуется проекты в сфере агропромышленного комплекса. Заложен яблоневый сад площадью свыше 100 га, а также экспериментальный грушевый сад. Высажено 50 га чеснока, и в текущем году планируется собрать его первый урожай — 400 тонн. Планируется построить тепличный комплекс по выращиванию голубики, ремонтантной малины, рукколы и салата «Айсберг», заложить новые яблоневые сады.
Первые саженцы яблонь, привезенные из Италии, были высажены в Адыгее в 2012 году после того, как делегация предпринимателей региона побывала с визитом в автономной провинции Больцано — Южный Тироль. Специалисты из Итальянской Республики курировали первые шаги коллег из Адыгеи в выращивании садов по интенсивной технологии. Заложенные яблоневые сады постепенно вступают в стадию плодоношения, что позволяет ежегодно наращивать урожай яблок сортов флорина, айдаред, делишес, голдстар, гренни смит, голден.