Адыгея представит итальянским бизнесменам 75 инвестплощадок для сотрудничества

МАЙКОП , 12 апреля. / ТАСС /. Адыгея подготовила для итальянских предпринимателей, визит которых для детального обсуждения взаимовыгодного сотрудничества ожидается на следующей неделе, 75 инвестиционных площадок, сообщил в четверг глава республики Мурат Кумпилов

"До конца апреля ожидаем делегацию итальянских предпринимателей, представителей итало-российской торгово— промышленной палаты, с которыми детально обсудим все взаимовыгодные проекты. Сформированный нами портфель инвестпредложений включает 75 инвестплощадок для развития бизнеса. В числе предложений, в частности, туристско-рекреационный парк «Джэнэт», три индустриальных парка — «Теучежский», «Кошехабльский», «Майкопский», — сказал он.

Республика заинтересована в наращивании темпов сотрудничества, привлечения инвестиций в разные сферы деятельности — сельское хозяйство, туризм, энергетику, здравоохранение. Площадками для развития партнерских отношений могут также стать образовательная сфера, торговля и логистика, промышленность — лесопереработка, сельхозмашиностроение, оборудование для объектов туризма, зеленая энергетика, пояснил глава республики.

Впервые в Адыгею прибудет посол Италии Российской Федерации Паскуале Терраччиано, который возглавит бизнес— миссию итальянцев. Участие в ней примет и почетный генеральный консул Италии по ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, уточнил Кумпилов.

Как ранее сообщал ТАСС, в Теучежском районе Адыгеи с участием итальянских инвесторов уже реализуется проекты в сфере агропромышленного комплекса. Заложен яблоневый сад площадью свыше 100 га, а также экспериментальный грушевый сад. Высажено 50 га чеснока, и в текущем году планируется собрать его первый урожай — 400 тонн. Планируется построить тепличный комплекс по выращиванию голубики, ремонтантной малины, рукколы и салата «Айсберг», заложить новые яблоневые сады.