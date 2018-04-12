В самом западном городе России задержано 163 тонны сельди из Приморского края

Установлено, что в ветеринарных свидетельствах отсутствует защитная голограмма, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 12 апреля 2018 года, в управлении Россельхознадзора по Калининградкой области.

Груз направлен под контроль департамента ветеринарии министерства сельского хозяйства Калининградской области.