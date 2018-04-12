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Тюменская сыроварня наладила выпуск более 30 видов итальянских сыров
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Тюменская сыроварня наладила выпуск более 30 видов итальянских сыров 

ТАСС 1 час назад
ТЮМЕНЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Тюменская частная сыроварня «Ингала» наладила производство более 30 видов итальянских твердых и полутвердых сыров объемом около тонны в месяц. Об этом сообщил в четверг ТАСС технолог предприятия Илья Измайлов.
"Мы стали производить более 30 видов итальянских твердых и полутвердых сыров, объем производства составляет около тонны в месяц", — сказал собеседник агентства, уточнив, что на сыроварне производят сыры пармезан, риктотта, качотта, качокавалло, проволоне и другие.
Как сообщил ТАСС заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса (АПК) Тюменской области Владимир Чейметов, в регионе активно развивается производство импортных сыров. «Есть „Ингала“, производят итальянские полутвердые и твердые сыры, в Ишиме традиционно полутвердые сыры [производят] — Голландский, Пошехонский, в прошлом году Маасдам они освоили, в общей сложности четыре вида сыров. „Тюмень Молоко“ активно производит полутвердые сыры», — отметил заместитель губернатора.
По словам Чейметова, в 2017 году объем производства сыров вырос на 6%. «Товаропроизводитель всегда работает над тем, чтобы увеличить перечень и объемы продукции в зависимости от потребностей рынка, если будут чувствовать, что рынок готов съесть больше, то конечно будут стараться это производство организовать», — сказал он.
По информации пресс-службы департамента АПК, правительство региона оказывает серьезную поддержку тюменским сельхозпроизводителям. В 2017 году завершились несколько крупных проектов на общую сумму инвестиций в 15 млрд рублей. Всего на разных стадиях готовности в АПК Тюменской области реализуется более 170 проектов. По данным департамента, предполагается, что до 2020 года в рамках проектов в АПК Тюменской области будет вложено порядка 38 млрд рублей инвестиций. При этом планируется создать около 3,5 тыс. новых рабочих мест, в том числе 700 — в 2018 году.
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