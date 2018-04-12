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Матвиенко поздравила россиян с Днём космонавтики
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Матвиенко поздравила россиян с Днём космонавтики 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днём космонавтики, сообщается на сайте верхней палаты.
«От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики! Более полувека назад наша страна открыла человечеству дорогу во Вселенную. Триумфальный полет Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда вошел в историю нашей планеты как торжество разума и начало новой эры земной цивилизации. Мы по праву гордимся, что первопроходцами в освоении космоса были наши соотечественники Константин Циолковский, Сергей Королев, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов. Список фамилий выдающихся ученых и бесстрашных космонавтов можно продолжать и продолжать.
Современная космонавтика — одна из самых интересных, героических и романтичных областей человеческой деятельности. Активно развивается ее производственный, конструкторский и исследовательский потенциал, созданы новые космодромы, разрабатываются ракетные комплексы для осуществления запусков на высокие околоземные орбиты, а также к Луне, Марсу, Юпитеру и другим небесным телам Солнечной системы, накапливаются и совершенствуются научные знания о Земле и космическом пространстве.
Дорогие друзья! Я поздравляю всех, кто сегодня своим трудом позволяет нашему государству сохранять космическое первенство, переданное нам старшим поколением. С течением времени забываются даты многих исторических событий, но 12 апреля будут помнить всегда. В этот день человек шагнул навстречу неизведанному, сделав Россию великой космической державой. Желаю всем мира и благополучия!», — говорится в поздравлении.
День космонавтики —памятная дата, отмечаемая с 1962 года в честь первого полёта человека в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года.
В этот же день отмечается Международный день полёта человека в космос, провозглашённый ООН в 2011 году.
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