Матвиенко поздравила россиян с Днём космонавтики

Современная космонавтика — одна из самых интересных, героических и романтичных областей человеческой деятельности. Активно развивается ее производственный, конструкторский и исследовательский потенциал, созданы новые космодромы, разрабатываются ракетные комплексы для осуществления запусков на высокие околоземные орбиты, а также к Луне, Марсу, Юпитеру и другим небесным телам Солнечной системы, накапливаются и совершенствуются научные знания о Земле и космическом пространстве.

Дорогие друзья! Я поздравляю всех, кто сегодня своим трудом позволяет нашему государству сохранять космическое первенство, переданное нам старшим поколением. С течением времени забываются даты многих исторических событий, но 12 апреля будут помнить всегда. В этот день человек шагнул навстречу неизведанному, сделав Россию великой космической державой. Желаю всем мира и благополучия!», — говорится в поздравлении.

День космонавтики —памятная дата, отмечаемая с 1962 года в честь первого полёта человека в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года.