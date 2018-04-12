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В Волгограде начался монтаж «короны» 50-метрового колеса обозрения
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В Волгограде начался монтаж «короны» 50-метрового колеса обозрения 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В волгоградском ЦПКиО начался монтаж «короны» 50-метрового колеса обозрения, наверх ее поднимут с помощью 80-, 40— и 16-тонных подъемных кранов. После этого подрядчик приступит к монтажу центральной оси и круговой фермы, на которую затем установят 20 кабинок.
— Колесо обозрения оборудуют 20 закрытыми кабинками на четыре человека каждая. Все кабинки оснастят системами вентиляции, отопления и кондиционирования, а также аудиосистемами — отдыхающие смогут прослушать рассказы об основных культурно-исторических объектах города, — отметили в мэрии. — Предусмотрена и кабина с оборудованием для маломобильных групп посетителей. В ночное время аттракцион украсит яркая светодиодная иллюминация. Проект предполагает круглогодичную эксплуатацию аттракциона при температуре до -15 градусов.
На территории парка продолжается благоустройство. В ЦКПиО появится более 350 наименований молодых деревьев и кустарников. Это клены, липы, ивы, горные сосны, сакура и некоторые виды магнолий.
Напомним, работы по реконструкции ЦПКиО в Волгограде стартовали в 2017 году. Общий объем инвестиций в обновление парка на первом этапе составит более 330 миллионов рублей.
Строительство парка разбито на четыре этапа и завершится к 2020 году. Площадь реконструкции составит более 25 гектаров. Территория будет разделена на восемнадцать тематических зон. Это спортивные площадки, детские аттракционы, театр под открытым небом, аллея городов-побратимов, музеи, зона водных аттракционов и прочее.
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