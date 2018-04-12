В «Аэропортах Регионов» считают, что санкции не повлияют на возможность прибытия гостей ЧМ 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апреля. /ТАСС/. Новые санкции США не окажут непосредственного влияния на возможность участников чемпионата мира по футболу 2018 года прибывать в аэропорты городов Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, которые находятся под управлением холдинга «Аэропорты Регионов», входящего в группу компаний «Ренова» бизнесмена Виктора Вексельберга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании «Аэропорты Регионов».
Ранее ряд СМИ сообщали о том, что российские аэропорты в городах, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, принадлежат бизнесменам и компаниям, которые попали в санкционный список США, и из-за этого могут возникнуть проблемы как у команд, так и у авиакомпаний. В числе этих аэропортов СМИ выделяли, в частности, Платов.
"Вновь объявленные санкции США не оказывают непосредственного влияния на возможность участников и гостей ЧМ-2018 прибывать в аэропорты городов, где будут проводиться матчи первенства. Сегодня организации приема и качественному обслуживанию участников и гостей чемпионата ничто не препятствует. Заявления об обратном являются спекуляциями и не соответствуют действительности. Аэропорты холдинга «Аэропорты Регионов» полностью готовы к обслуживанию матчей ЧМ-2018, и готовы принять как самолеты с командами, так и с болельщиками, прибывающими на игры", — пояснили в пресс-службе.
"Аэропорты Регионов" — ведущий аэропортовый холдинг России, стратегическим инвестором которого является Группа компаний «Ренова». На сегодняшний день в холдинг входят международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Стригино (Нижний Новгород) и Платов (Ростов-на-Дону). По итогам 2017 года услугами аэропортов УК «Аэропорты Регионов» воспользовалось 11 млн 786 тыс. человек. Также управляющая компания реализует проекты строительства нового аэропорта Саратова и модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.
Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, он открыт 7 декабря 2017 года. Аэропорт построили специально к чемпионату мира по футболу. Всего, по данным пресс-службы Платова, в первом квартале полеты на регулярной основе из нового ростовского аэроузла выполняли 16 российских и иностранных авиакомпаний по 23 направлениям.
О санкциях
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» (в который входит аэропортовый холдинг «Аэропорты Регионов») Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.