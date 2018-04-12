В «Аэропортах Регионов» считают, что санкции не повлияют на возможность прибытия гостей ЧМ

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что российские аэропорты в городах, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, принадлежат бизнесменам и компаниям, которые попали в санкционный список США, и из-за этого могут возникнуть проблемы как у команд, так и у авиакомпаний. В числе этих аэропортов СМИ выделяли, в частности, Платов.

"Вновь объявленные санкции США не оказывают непосредственного влияния на возможность участников и гостей ЧМ-2018 прибывать в аэропорты городов, где будут проводиться матчи первенства. Сегодня организации приема и качественному обслуживанию участников и гостей чемпионата ничто не препятствует. Заявления об обратном являются спекуляциями и не соответствуют действительности. Аэропорты холдинга «Аэропорты Регионов» полностью готовы к обслуживанию матчей ЧМ-2018, и готовы принять как самолеты с командами, так и с болельщиками, прибывающими на игры", — пояснили в пресс-службе.

"Аэропорты Регионов" — ведущий аэропортовый холдинг России , стратегическим инвестором которого является Группа компаний «Ренова». На сегодняшний день в холдинг входят международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Стригино (Нижний Новгород) и Платов (Ростов-на-Дону). По итогам 2017 года услугами аэропортов УК «Аэропорты Регионов» воспользовалось 11 млн 786 тыс. человек. Также управляющая компания реализует проекты строительства нового аэропорта Саратова и модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.

Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, он открыт 7 декабря 2017 года. Аэропорт построили специально к чемпионату мира по футболу. Всего, по данным пресс-службы Платова, в первом квартале полеты на регулярной основе из нового ростовского аэроузла выполняли 16 российских и иностранных авиакомпаний по 23 направлениям.

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