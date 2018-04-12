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Reuters: аэропорт Платов попал под санкции США
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Reuters: аэропорт Платов попал под санкции США 

Деловое сообщество 1 час назад
Новый донской аэропорт Платов, начавший работу в декабре прошлого года, стал одним из восьми в стране, который попал под санкции США, которые на днях ввели в отношении ряда российских компаний и предпринимателей. Об этом сообщает Reuters. Это факт может поставить под вопрос прибытие сборных команд-участниц Чемпионата мира по футболу-2018.
Дело в том, что попавший под санкции Виктор Вексельберг является председателем совета директоров ГК «Ренова», в которую входят аэропорты Самары, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Помимо этого, структуры Олега Дерипаски управляют аэропортами в Сочи и Геленджике.
Ранее журналисты выяснили, что сборная Швеции планирует прилетать в аэропорт Сочи, Исландия и Польша — в Геленджик. Однако другие страны теоретически не исключают возможности при необходимости перенести свои рейсы в города, чьи аэропорты не принадлежат компаниям, которые находятся под американскими санкциями.
Напомним, согласно законам США, ограничения могут вводиться и в отношении компаний, которые взаимодействуют с уже находящимися под санкциями.
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