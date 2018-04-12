Reuters: аэропорт Платов попал под санкции США

Новый донской аэропорт Платов, начавший работу в декабре прошлого года, стал одним из восьми в стране, который попал под санкции США , которые на днях ввели в отношении ряда российских компаний и предпринимателей. Об этом сообщает Reuters. Это факт может поставить под вопрос прибытие сборных команд-участниц Чемпионата мира по футболу-2018.

Ранее журналисты выяснили, что сборная Швеции планирует прилетать в аэропорт Сочи, Исландия Польша — в Геленджик. Однако другие страны теоретически не исключают возможности при необходимости перенести свои рейсы в города, чьи аэропорты не принадлежат компаниям, которые находятся под американскими санкциями.

Напомним, согласно законам США, ограничения могут вводиться и в отношении компаний, которые взаимодействуют с уже находящимися под санкциями.