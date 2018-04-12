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На Афипский НПЗ успешно доставлен один из основных блоков комплекса гидрокрекинга
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На Афипский НПЗ успешно доставлен один из основных блоков комплекса гидрокрекинга 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Транспортировка оборудования весом почти в 500 тонн и длиной более 58 метров проводилась в несколько этапов: доставлялась морским путем до Новороссийска, на барже по рекам Протока и Кубань, а затем специальным грузовым автотранспортом до территории НПЗ.
В ближайшее время в рамках строительства комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля Афипский НПЗ готовится принять еще 55 единиц крупнотоннажного и крупногабаритного оборудования, в том числе ректификационные колонны, печное оборудование и компрессоры. Поставка на завод основного технологического оборудования всей установки — трех реакторов общим весом более 2,1 тысяч тонн, изготовленных в Италии, — запланирована на май 2018 года.
Завершить строительство установки гидрокрекинга производительностью по сырью 2,5 млн тонн в год планируется в 2020 году. Благодаря новому комплексу номенклатура продукции Афипского НПЗ пополнится дизельным топливом стандарта Евро-5, сжиженными углеводородными газами, а также увеличится объем производства прямогонного бензина и гранулированной серы.
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