nChain получила первый патент на изобретение в сфере блокчейновых смарт-контрактов

ЛОНДОН (LONDON), 11 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Компания nChain, мировой лидер в сфере исследований и разработки блокчейновых технологий, рада сообщить о получении своего первого патента от Европейского патентного ведомства. Первый патент, предоставленный ЕПВ 11 апреля 2018 года, распространяется на метод регистрации и автоматического управления смарт-контактами на базе блокчейна.

Патент под номером ЕПВ EP3257191 имеет название «Метод и система обеспечения безопасности компьютерного программного обеспечения с помощью распределённой хэш-таблицы и блокчейна». Изобретение представляет собой технологию, способную работать с любым контентом, имеющим исполняемый этап (который не ограничивается компьютерным ПО и может включать музыку, видео и даже PDF-файлы), в целях проверки, посредством поиска в блокчейне, наличия у ресурса действующей лицензии на контент. Этот метод может использоваться создателями и владельцами контента для более эффективного управления цифровыми правами, особенно в вопросах автоматического возобновления контрактов, распространённых в цифровых сервисах подписки, использующих смарт-контракты на базе блокчейна. С дополнительной информации о данном изобретении можно ознакомиться на веб-сайте nChain https://nchain.com/en/blog/nchain-innovation-road-smart-contracts/

В основе запатентованного решения лежит ещё одно изобретение nChain, ожидающее одобрения патентной заявки — WO2017145016 (Детерменированная генерация ключа). Это изобретение под названием «Определение общего секретного ключа для безопасного обмена информацией и иерархических детерменированных криптографических ключей» предоставляет собой метод, согласно которому два связанных узла, между которыми отсутствуют доверительные отношения, могут устанавливать детерменированную иерархию публичных ключей друг друга посредством простого обмена такими ключами и сообщением определённого формата, но генерация приватных ключей по-прежнему остаётся доступной только его владельцу. Данное изобретение обеспечивает значительные возможности обеспечения безопасности, предотвращая хакерские атаки типа «Mt.Gox» на криптовалютные кошельки. Метод также может использоваться за пределами сферы биткойна и блокчейна — в любой ситуации, где существует необходимость защиты конфиденциальных данных, активов, корреспонденции или контролируемых ресурсов. Подробнее узнать об этом методе можно на веб-сайте nChain по ссылке https://nchain.com/en/blog/nchains-security-inventions/

Главный научный сотрудник nChain д-р Крэг Райт (Craig Wright), стоявший у истоков биткойна, является основным автором обоих упомянутых изобретений.

Главный исполнительный директор nChain Джимми Нгуен (Jimmy Nguyen) прокомментировал:

"Этот первый патент, предоставленный Европейским патентным ведомством, знаменует важный этап в реализации амбициозной исследовательской и патентной программы nChain, инициированной около двух лет назад. По нашим прогнозам, это лишь первый из многих последующих патентов: наш портфель блокчейновых патентных заявок — один из крупнейших (если не крупнейший) в мире!".

Г-н Нгуен также подтвердил намерение nChain предоставлять доступ к своей интеллектуальной собственности в целях развития Bitcoin Cash:

"Мы наращиваем ценность нашего предприятия посредством собственного портфеля патентов, и nChain стремится делать всё возможное, дабы использовать нашу интеллектуальную собственность на благо сообщества Bitcoin Cash. Мы планируем бесплатно предоставлять доступ к ключевым объектам ИС только в рамках блокчейна Bitcoin Cash — посредством новой системы «открытых лицензий nChain Bitcoin Cash». Это предоставит данной криптовалюте значительные преимущества над другими блокчейнами и послужит стимулом для привлечения коммерческих предприятий к работе в блокчйне ВСН, что и являлось первоначальной концепцией биткойна".

Веб-сайт: nChain.com Twitter: @nChainGlobal

О КОМПАНИИ NCHAIN GROUP: nChain Group является глобальным лидером в сфере разработки блокчейновых технологий. Миссия компании — обеспечить полномасштабный рост и всемирное распространение сети биткойна — с акцентом на Bitcoin Cash как истинном биткойне. nChain Group включает четыре бизнес-подразделения: 1) nChain Limited — компания-разработчик блокчейновых технологий с офисом в Лондоне ( Великобритания ); 2) nChain Holdings Limited — предприятие, специализирующееся на управлении и коммерциализации интеллектуальной собственности; 3) nChain Reaction — инвестиционная фирма, поддерживающая коммерческие предприятия, предоставляющие продукты или приложения на базе Bitcoin Cash; и 4) nCrypt — канадская биржа и платформа биткойновых криптовалютных кошельков. (В 2018 году планируется осуществить ребрендинг nCrypt, известной под названием nTrust, что позволит отразить смещение акцентов в деятельности компании на биткойн).