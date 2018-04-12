Над Израилем в память о жертвах Холокоста взвыли сирены

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апр — РИА Новости . Под протяжный вой сирен израильтяне склонили голову в память о жертвах Холокоста, поименно вспоминая шесть миллионов погибших в геноциде европейского еврейства и на разные лады повторяя завет «никогда больше».

По давно заведенному и неукоснительно соблюдаемому ритуалу, сигнал воздушной тревоги остановил утром автомобили и пешеходов на улицах, прервал рутинное течение жизни в школах и учреждениях, на предприятиях и армейских базах. Две минуты страна, созданная теми, кто выжил, стояла и молчала, отдавая скорбную дань тем, кто не дожил, погиб от рук нацистов в годы Второй мировой войны.

День памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства начался накануне вечером с траурной церемонии в мемориальном комплексе Яд ва-Шем. Под небом Иерусалима по традиции загорелись шесть факелов, символизирующие шесть миллионов жертв геноцида. Огни зажгли шесть человек, которые пережили Холокост, потеряли близких в пожаре войны.

О ненависти и равнодушии, породивших Катастрофу и до сих пор не изжитых человечеством, о необходимости быть сильными, чтобы вновь не оказаться жертвами, говорил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху , проводя параллели с современными реалиями Ближнего Востока.

"Неготовность западных держав противостоять тирании, их неготовность платить цену за сдерживание агрессии на ранней стадии привело к тому, что человечество заплатило гораздо более высокую цену в 60 миллионов жизней, которые унесла Вторая мировая война, в том числе шесть миллионов сынов нашего народа", — напомнил он.

"С того момента, когда у нас появилось независимое государство, Израиль не совершает такой ошибки… Коротко нашу политику можно сформулировать так: агрессия в ответ на агрессию. Нападение как защита, нападение как сдерживание, нападение в ответ на атаки любого, кто угрожает нам уничтожением", — предупредил Нетаньяху.

Премьер-министр обратился к Ирану , который воспринимается в еврейском государстве как главная угроза национальной безопасности: «Не проверяйте решимость Израиля».

День памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства приурочен к дате начала восстания Варшавского гетто, которое в 1943 году после месяца ожесточенных боев было жестоко подавлено нацистами. В этот день в израильском парламенте зачитывают поименные списки жертв Холокоста, в «Яд ва-Шеме» возлагают венки с черными лентами, траурная музыка и фильмы о войне вытеснили из теле— и радиоэфира развлекательные передачи.