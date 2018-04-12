Подмосковье является приоритетным регионом для компаний французского Овернь‑Рона‑Альпы

Подмосковье является приоритетным регионом для компаний французского региона Овернь-Рона-Альпы, сотрудничество между двумя регионами должно развиваться, заявил вице-президент регионального совета Овернь-Рона-Альпы Филипп Менье.

Второй день рабочей поездки делегации Подмосковья во Францию начался со встречи с Агропромышленной палатой и компаниями-производителями региона Овернь-Рона-Альпы. На встрече присутствуют производители, мясной продукции, пива, молочной продукции, дистрибьюторы.

Россия для нас приоритетная страна. Есть некоторые трудности, санкции, они не мешают развивать наши отношения. Французские компании продолжают развиваться и работать в России. Мы будем углублять наше сотрудничество. Я много раз бывал в вашей прекрасной области. У нас давние исторические отношения», — сказал Менье на встрече с делегацией Подмосковья.

«Подмосковье является крупнейшим рынком сбыта в стране. Около 20 миллионов человек в конгломерации, одна треть расходов от всего потребительского рынка в стране. Уверен, что компании из вашего региона в этом отношении обязаны подключиться. Планируемое соглашение к подписанию будет отражать развитие проектов сельскохозяйственного направления», — отметил Буцаев.

Трехдневный визит во Францию проходит по поручению губернатора Московской области, за это время делегация из Подмосковья посетит ряд объектов. Представители Подмосковья также проведут роуд-шоу в Лионе и Париже, где представят инвестиционную привлекательность региона. Роуд-шоу закончится 13 апреля. В последний день посещения Франции делегация Московской области осмотрит парижские предприятия и проведет в городе конференцию для представителей компаний, являющихся потенциальными инвесторами в Подмосковье.