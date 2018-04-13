Большая вода не отступает: паводки сохраняются в 25 регионах России

Двадцать пять регионов России продолжают атаковать весенние паводки. Всего подтопило более ста населенных пунктов, сообщает телеканал «МИР 24».

Сложнее всего приходится сейчас жителям Саратовской области где в нескольких районах введен режим ЧС. Затопило почти две сотни домов. По улицам Аткарска можно передвигаться только вплавь. Спасатели каждый час совершают облеты подтопленных территорий, при необходимости эвакуируют людей и домашних животных

Андрей Румянцев. «В целях выявления новых участков подтопления силами наземных и авиационных оперативных групп ведется учащенный мониторинг. Для организации всестороннего обеспечения жизнедеятельности населения в подтопленных территориях организована работа 25 лодочных переправ», — рассказал начальник центра управления в кризисных ситуациях центрального регионального центра МЧС России

Большая вода пришла и в населенные пункты Пензенской области , где уровень в реке Сердоба поднялся на два с половиной метра выше критической отметки. Десятки домов и сотни приусадебных участков подтоплены. Перекрыты несколько дорог. По словам спасателей, до конца апреля паводки ожидаются еще в нескольких регионах центральной России и в Сибири.

Добавлю, что паводковую ситуацию на вертолетах проконтролируют в Москве Подмосковье . Столичный авиационный центр проводит специальные облеты.

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