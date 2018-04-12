Любовный треугольник и магические обряды: как живет на «Доме-2» уфимский экстрасенс Никита Турчин

На российский телепроект «Дом-2» неделю назад попал 17-летний маг из Уфы Никита Турчин. За это время юноша провел несколько магических обрядов, поучаствовал в любовном треугольнике и едва не покинул шоу из-за родителей.

— Родители были изначально против моего участия, но я умею убеждать. Увидев первые серии в эфире, они поняли, что проект — не мой, что у него сомнительная популярность, которую не все воспринимают нормально, — рассказал Никита организаторам шоу.

Прощаться с проектом уфимский экстрасенс не собирается, хотя не знает, как решить проблемы с родителям. А между тем на проекте бурлят страсти: юношу втянули в любовный треугольник. Никита выбирал между двумя пассиями — Каролиной Бабенко и Лерой Гол.

— Я сейчас с Каролиной. Я изначально как к ней пришел, так и остался с ней. Несмотря на то, что у нас в отношениях происходило — привороты, отвороты, — мы с ней вместе, — сообщил Турчин Dom2Life.

На случай, если Каролина не захочет строить отношения, Никита грозится провести с локоном ее волос магический обряд.

— Никита отрезал мне волосы, чтобы провести ритуал с приворотом, якобы это поможет сблизить наши отношения и ускорить их. — Пояснила девушка. — Проблема лишь в том, что он неоднократно прокалывался в своих «магических обрядах», ставя под сомнение свое причастие к потусторонним силам.