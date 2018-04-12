Миллион за улыбку заработал стоматолог-мошенник

Квалифицированный врач-стоматолог решил, что зарабатывать своим непростым трудом долго и не очень прибыльно. А потому он разработал мошенническую схему, по которой пациенты несли ему деньги на протезирование зубов, которое он делать и не собирался.

Как рассказала VN.ru помощник искитимского межрайонного прокурора Елена Фоминых, на протяжении двух лет врач-стоматолог под видом оказания услуг по зубопротезированию активно принимал на первичный осмотр и подготовительные работы доверчивых жителей Искитимского района и города Новосибирска . И также активно и исправно брал с них деньги в качестве оплаты за установку протезов. Услуги же оказывать он и не собирался, как и не думал рассчитываться с организацией, изготовившей зубные протезы в ассортименте.

Таким образом «зубному» мошеннику удалось обманным путем похитить более 900 тысяч рублей. Прокуратурой доказаны 24 эпизода преступной деятельности, а стоматологу-мошеннику теперь грозит до шести лет лишения свободы.