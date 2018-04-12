Миллион за улыбку заработал стоматолог-мошенник 

Квалифицированный врач-стоматолог решил, что зарабатывать своим непростым трудом долго и не очень прибыльно. А потому он разработал мошенническую схему, по которой пациенты несли ему деньги на протезирование зубов, которое он делать и не собирался.
Как рассказала VN.ru помощник искитимского межрайонного прокурора Елена Фоминых, на протяжении двух лет врач-стоматолог под видом оказания услуг по зубопротезированию активно принимал на первичный осмотр и подготовительные работы доверчивых жителей Искитимского района и города Новосибирска. И также активно и исправно брал с них деньги в качестве оплаты за установку протезов. Услуги же оказывать он и не собирался, как и не думал рассчитываться с организацией, изготовившей зубные протезы в ассортименте.
Таким образом «зубному» мошеннику удалось обманным путем похитить более 900 тысяч рублей. Прокуратурой доказаны 24 эпизода преступной деятельности, а стоматологу-мошеннику теперь грозит до шести лет лишения свободы.
Еще одной атаке мошенников на днях подверглись искитимцы. Пользователям WhatsApp и Telegram приходили сообщения о том, что крупный сетевой магазин дарит своим покупателям ваучеры на 11527,6 рублей. Однако сами сотрудники магазина опровергли эту информацию: «Если вы получили бесплатную рассылку о предоставлении бесплатных ваучеров, то будьте осторожны, поскольку эта рассылка носит мошеннический характер и не имеет отношения к сети магазинов „Магнит“. Поэтому в целях безопасности наша компания не рекомендует вам проходить по данной ссылке. У нас такой акции нет».