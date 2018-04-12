Он сказал «Поехали!», он взмахнул рукой. С Днем космонавтики!

12 апреля 1961 года стал знаковым для истории человечества. Советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. Подвиг Гагарина сделал его иконой космонавтики, а сам космонавт больше ни секунды в жизни не оставался без внимания. Трагическая судьба большого человека, который приблизил человечество к космической бездне. С Днем космонавтики!

Специально для вас мы сделали подборку статей, в которых мы все эти годы рассказывали о таинственном прошлом легендарных космонавтов, причем не только людей. Они отдавали свои жизни за то, чтобы сегодня мы точно знали, что Земля круглая, что Земля хрупкая и что это пока единственный наш дом, который нужно беречь.

Десять важнейших деятелей в сфере освоения космоса

Специальный выпуск, посвященный российским деятелям, внесшим неоценимый вклад в развитие космонавтики. От Николая Кибальчича до Николая Пилюгина

Десять страшных и трагичных историй, связанных с космосом

«В июле 2013 года астронавты Международной космической станции выполняли рутинный выход в открытый космос, когда один из них обнаружил, а точнее почувствовал то, что никогда бы не ожидал почувствовать в космосе. Итальянский астронавт Лука Пармитано почувствовал, как по его затылку течет вода…»

Десять советских космических достижений, о которых привыкли молчать

СССР вошел в историю как сверхдержава, первой запустившая спутник, живое существо и человека в космос. Тем не менее в период бурной космической гонки СССР стремился — и получалось — отодвинуть на задний план США в космосе везде, где это было возможно. Хотя Советский Союз первым заработал множество ключевых достижений, он также испытал и первую трагедию в космосе с участием людей.

Десять малоизвестных историй времен космической гонки между СССР и США Холодная война посеяла в сердцах людей не только страх, но и надежду на лучшее будущее. Ведь, помимо соперничества в развитии военной сферы, обе стороны — СССР и США — старались повысить свое превосходство над оппонентом и в более мирных сферах, например, в том же космосе. За время с 1957 по 1991 год мы стали свидетелями запуска первой космической ракеты, первого выхода в открытый космос и первых шагов человека на Луне.

Восемь вещей, которые расскажут вам о советской космической гонке

В Лондонском научном музее прошла крупная выставка, посвященная космосу, и корреспондент BBC, как ни странно, решил провести такой эксперимент: попросил куратора выбрать восемь объектов — больших и малых — которые помогли бы нам понять стремление России к космосу. Мы делимся с вами результатами этого эксперимента.

Лайка все еще хочет домой: честная (и очень грустная) история первых собак-космонавтов

Собака Лайка, первое живое существо, побывавшее на орбите Земли, — наш национальный герой. Ее смелая и трагичная миссия «Спутник-2», когда собака стала невольным пионером космической программы СССР более 57 лет назад, застряла в нашем коллективном сознании. Ее история легла в основу фильмов и песен, была увековечена в памятниках и памятных сувенирах. Перед вами честная история первых собак-космонавтов в мире.

История потомства дворняг, которые проложили путь в космос

В июне 1961 года, через два месяца после того, как Юрий Гагарин стал первым человеком на орбите Земли, президент Джон Кеннеди и советский лидер Никита Хрущев провели свой первый совместный саммит в Вене . Встреча была тяжелой. Но во время ужина Джеки Кеннеди начала разговаривать с советским лидером о космических собаках.

«Он упомянул, что у Стрелки были щенки, а она сказала, что он должен отправить одного из щенков ей», говорит историк Президентского музея домашних животных Эндрю Хагер. «Через несколько недель в Белом доме появился один из щенков с небольшим русским паспортом».