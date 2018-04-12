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В Волжском откроют «Дом здоровья»
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В Волжском откроют «Дом здоровья» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
«Дом здоровья» откроют в середине мая в поселке Краснооктябрьском в Волжском. Учреждение можно будет посещать бесплатно при предъявлении страхового полиса.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в администрации города, клиника расположится на первом этаже дома №6 по улице Северной. В настоящее время специалисты завершают здесь ремонт кабинетов. В скором времени помещения будут оснащены необходимым оборудованием.
В клинике будут работать такие специалисты, как терапевт, эндокринолог, невролог, кардиолог и не только. «Запланировано также создание кабинетов функциональной диагностики и приема анализов, в которых будут работать высокопрофессиональные врачи Волжского и Волгограда», — заявили в местной мэрии.
Добавим, что клиника будет работать с понедельника по субботу включительно.
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