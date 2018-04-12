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Трамп мог начать войну с Россией из-за утреннего ТВ
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СМИ: Трамп мог начать войну с Россией из-за утреннего ТВ 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Reuters
Твиты Трампа с призывом России готовиться сбивать американские ракеты в Сирии показали, как дезинформация может привести к глобальному кризису, пишет британская газета The Guardian. Высказанная Трампом в 7 утра по местному времени угроза не похоже ни на что в современной истории, отмечает издание, и скорее всего, была вызвана отредактированными или неправильно переведенными заявлениями российской стороны.
Хотя точных причин решения Трампа написать угрозу мирового масштаба в Twitter никто знать не может, пишет газета, возможно, что он увидел, что-то по утренним новостям, как это случалось раньше. Например, президент США мог увидеть заявление российского дипломата Александра Засыпкина в Ливане, которое могло быть переведено неточно.
Засыпкин заявил, что Россия будет сбивать любые американские ракеты и атаковать корабли, подводные лодки и самолеты, с которых эти ракеты были запущены. Дипломат подчеркнул, что озвучивает официальную позицию России. По словам британской газеты, заявление Засыпкина могло быть презентовано в эфире американского телеканала в отредактированном формате или же переведено неправильно, что сподвигло Трампа написать его громкий твит.
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