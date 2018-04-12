СМИ: Трамп мог начать войну с Россией из-за утреннего ТВ

Твиты Трампа с призывом России готовиться сбивать американские ракеты в Сирии показали, как дезинформация может привести к глобальному кризису, пишет британская газета The Guardian . Высказанная Трампом в 7 утра по местному времени угроза не похоже ни на что в современной истории, отмечает издание, и скорее всего, была вызвана отредактированными или неправильно переведенными заявлениями российской стороны.

Хотя точных причин решения Трампа написать угрозу мирового масштаба в Twitter никто знать не может, пишет газета, возможно, что он увидел, что-то по утренним новостям, как это случалось раньше. Например, президент США мог увидеть заявление российского дипломата Александра Засыпкина Ливане , которое могло быть переведено неточно.

Засыпкин заявил, что Россия будет сбивать любые американские ракеты и атаковать корабли, подводные лодки и самолеты, с которых эти ракеты были запущены. Дипломат подчеркнул, что озвучивает официальную позицию России. По словам британской газеты, заявление Засыпкина могло быть презентовано в эфире американского телеканала в отредактированном формате или же переведено неправильно, что сподвигло Трампа написать его громкий твит.