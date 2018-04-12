15 фонтанов, на которые можно смотреть бесконечно

Фонтан — завораживающее зрелище, которое восхищает детей и взрослых. Не зря крупные туристические города обычно имеют несколько подобных достопримечательностей. В нашей подборке вы прочитаете о пятнадцати масштабных, оригинальных, фантастических фонтанах, на которые захотите взглянуть. Будете рядом — заглядывайте и наслаждайтесь зрелищем.

Dubai Mall — крупнейший торгово-развлекательный центр в мире, который располагается в Дубае . Там вы полюбуетесь высокой инсталляцией, с вершины которой вместе с водой падают фигуры дайверов. Зрелище захватывает и заставляет надолго остановиться рядом. С разных этажей на фонтан открываются фантастические виды.

Пусть вас не смущает знакомое название — этот фонтан построили в Инсбруке в 1995 году как раз к открытию музея всемирно известных кристаллов. Лицо украшено зеленью, а глаза сделаны из хрусталя. Вода вытекает изо рта, что придает композиции некоторый мистический налет.

Этот объект расположен по фэншую — интересен тот факт, что и весь город построен по его принципам. Жители верят, что фонтан приносит им богатство и процветание, а потому любят это место, часто гуляют рядом. У приезжих это место в Сингапуре вызывает неподдельный восторг.

Этот фонтан расположен прямо на мосту (по всей длине), который соединяет два берега реки Ханган ( Сеул ). Вода ниспадает вниз дугой и в темное время суток подсвечивается всеми цветами радуги. Оторваться от этого зрелища невозможно — а какими невообразимыми получаются фотографии!

Название казино и отеля «Белладжио» в Лас-Вегасе хорошо знакомо всем, кто хоть когда-нибудь интересовался самим Лас-Вегасом, темой казино или просто смотрел много американских фильмов про ограбления. Прямо напротив раскинулся внушительный танцующий фонтан с подсветкой и музыкой. Символ города был построен в 1998 году.

Эта инсталляция находится в городе Осака . В выключенном состоянии конструкция мало кого впечатлит — она выглядит странно и непривлекательно. Но работающие элементы создают необыкновенное чувство парения. Одни кубы, «висящие» над толщей воды и посылающие вниз многочисленные струи, стоят того, чтобы посетить этот город.

Фонтан-вулкан, ОАЭ Он стоит в Абу-Даби и по форме напоминает гору или вулкан. Усиливается эффект ночью, когда добавляется и красная подсветка, имитирующая извержение лавы. Туристы любят это место, часто планируют поездку с учетом его посещения.

Еще одна музыкальная система с яркой подсветкой, которая «танцует» и «поет» всю ночь. Для туристов, не искушенных зрелищами вроде «Белладжио», это невероятные эмоции и впечатления. Ищите это зрелище в Барселоне — городе, который и без того не знает недостатка туристов.

Фигуры в золоте, красивая ступенчатая конструкция, барельефы и множество декоративных элементов — все это про чудо-фонтан, который находится в Петергофе. Там же можно пройтись по территории и увидеть еще несколько небольших, но не менее впечатляющих творений человеческих рук.

Кровавый фонтан, Уэльс

Это зрелище вы будете наблюдать всего один раз в год — в Суонси первого марта вода в фонтане становится кроваво-красной. Такой она остается в течение девяти дней. Это делают, чтобы почтить память покровителя Уэльса — святого Давида Валлийского.

Фонтан «Дружба Народов», Россия

Позолоченная чаша и статуи дев в национальных костюмах стран-участниц СССР — картинка, которая надолго отложится в голове. Конструкция работает в привычном режиме, но после реконструкции будет восстановлена дополнительная возможность: струи будут вырисовывать разные рисунки.

«Дубай», ОАЭ Фонтан, названный по имени города, в котором расположился, занимает большой участок в самом центре мегаполиса. Проектировала будущую достопримечательность та же компания, что создала «Белладжио». Огромные размеры, музыка, цвета и свет — ваше сердце останется там навеки.

Фонтан наций, США Следующее место, которое мы рекомендуем посетить, — парк развлечений «Дисней Уорлд», который находится в штате Флорида. Там вы понаблюдаете за фонтаном, который танцует под музыку из диснеевских мультфильмов. Понравится взрослым и детям.

Фонтан-кран, Испания

На острове Менорка вы увидите огромный кран, будто подвешенный в воздухе. Из него вытекает много воды — это не похоже на все остальное. Пусть это не внушительная музыкальная система, но зато не менее интересно.

Фонтан 71, США Недалеко от города Огайо туристы заметят огромное кольцо, застывшее на крае ребра. И из внутренней его части как раз бьет вода. Так удивительно, что издалека похоже на иллюзию. Захватите с собой фотоаппарат.

Отправляясь в любую страну, узнавайте заранее, какие подобные сооружения там есть. Мы назвали лишь часть тех мест, которые стоит посетить, чтобы расширить кругозор. Уточняйте, работают ли системы постоянно или они закрываются на холодный период. В какие дни или в какой части дня для туристов запускают представление — вся эта информация есть в общем доступе. И захватите не только фотоаппарат, но и гаджет, с помощью которого снимете видео достойного качества. Фонтаны запечатлевают именно в движении — так раскрывается вся их прелесть и неповторимость.