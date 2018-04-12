Новость о запрете полицейским улыбаться и изменять женам оказалась фейком

Опубликованное в сети указание за подписью начальника главка МВД по Краснодарскому краю , содержащее необычные запреты для полицейских в регионе оказалось фейком. Об этом сообщил «Ленте.ру» осведомленный источник, указавший на ошибку в фамилии генерала и на ссылку авторов к утратившему силу положению закона.

В подписи указан Веневский, тогда как настоящая фамилия начальника краснодарского главка Виневский. Кроме того, авторы документа отсылают к части 4 статьи 82 ФЗ о службе в органах внутренних дел, утратившей силу с 1 января 2015 года.

Ранее Telegram-канал 338 опубликовал cнимок «официального письма» руководства регионального главка, запрещающего сотрудникам ведомства с 1 июня посещать заведения общепита, улыбаться, сидеть в автобусах, носить футболки и изменять супругам.

Контролировать исполнение предписаний должны были комендантские патрули, которым для этого даже разрешили посещать сотрудников ночью по месту жительства.