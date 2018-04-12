Ещё
Новость о запрете полицейским улыбаться и изменять женам оказалась фейком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новость о запрете полицейским улыбаться и изменять женам оказалась фейком 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Опубликованное в сети указание за подписью начальника главка МВД по Краснодарскому краю, содержащее необычные запреты для полицейских в регионе оказалось фейком. Об этом сообщил «Ленте.ру» осведомленный источник, указавший на ошибку в фамилии генерала и на ссылку авторов к утратившему силу положению закона.
В подписи указан Веневский, тогда как настоящая фамилия начальника краснодарского главка Виневский. Кроме того, авторы документа отсылают к части 4 статьи 82 ФЗ о службе в органах внутренних дел, утратившей силу с 1 января 2015 года.
Ранее Telegram-канал 338 опубликовал cнимок «официального письма» руководства регионального главка, запрещающего сотрудникам ведомства с 1 июня посещать заведения общепита, улыбаться, сидеть в автобусах, носить футболки и изменять супругам.
Контролировать исполнение предписаний должны были комендантские патрули, которым для этого даже разрешили посещать сотрудников ночью по месту жительства.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода165
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»35
Экс-президент США дал разумный совет Трампу221
Рубль начал утро с очередного падения106
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая183
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
02:18
Суд допросит Сечина по делу Улюкаева
Происшествия Компании
02:04
Бывшая жена может вернуться к Краско
Шоу-бизнес
00:59
Пынзарь открывает бизнес в Турции
Шоу-бизнес
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
00:24
«Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах
Новости Москвы
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение