Еще два торговых центра в Удмуртии признали небезопасными

Проверку провела республиканская прокуратура . Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения касались ширин эвакуационных проходов, отсутствия противопожарной сигнализации в некоторых помещениях, отсутствия свободного подъязда пожарной техники.

Напомним, ранее нарушения нашли в можгинском ТЦ «Спутник». Прокуратура подготовила иск о его закрытии.

Надзорное ведомство проконтролиурет ситуацию во всех торговых центрах, где наши нарушения. В случае чего, будут приниматься меры прокурорского реагирования.