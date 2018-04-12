Еще два торговых центра в Удмуртии признали небезопасными 

Проверку провела республиканская прокуратура. Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения касались ширин эвакуационных проходов, отсутствия противопожарной сигнализации в некоторых помещениях, отсутствия свободного подъязда пожарной техники.
Напомним, ранее нарушения нашли в можгинском ТЦ «Спутник». Прокуратура подготовила иск о его закрытии.
Надзорное ведомство проконтролиурет ситуацию во всех торговых центрах, где наши нарушения. В случае чего, будут приниматься меры прокурорского реагирования.