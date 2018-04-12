Instagram украл очередную идею у Snapchat

Instagram готовится к запуску новой функции — именных бейджей Nametags до боли напоминающих такую же функцию в приложении Snapchat. Это виртуальная визитка, упрощающая процесс подписки на аккаунт. Нужно навести телефон на бейдж и он автоматически оформит подписку. Nametags можно менять по своему вкусу, добавлять фото, смайлы и анимацию.

Это уже не первый раз, когда Instagram ворует идеи Snapchat, хотя в Инста предпочитают слово «заимствование». В принципе вся система Историй практически полностью состоит из таких вот заимствованных идей: пропадающий контент, маски. Прямые эфиры «потопили» приложение Periscop. Возможно, та же участь ждет и Snapchat.

Функция Историй набирает популярность в Instagrame. На Западе быстрый контент даже перевешивает по посещаемости саму ленту постов, поэтому неудивительно, что Stories будут продолжать претерпевать изменения, наполняться новыми фишками. Из недавних нововведений пользовали особенно оценили гифки, но в марте эта функция была временно отключена и пользователи буквально закидали поисковики вопросами о том, куда пропали анимированные картинки. Дело было в том, что среди гифок была найдена расистская, и отключили всю систему на проверку. Но недавно гифки снова вернулись, так что любителям веселых картинок можно больше не переживать.