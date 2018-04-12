Состояние здоровья Улюкаева оценивается как удовлетворительное

"Есть справка из СИЗО, согласно которой у него выявлен ряд заболеваний, но необходимую помощь Улюкаев получает в полном объеме, состояние оценивается как удовлетворительное", — огласила судья.