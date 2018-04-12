Состояние здоровья Улюкаева оценивается как удовлетворительное 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Состояние здоровья бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии за получение взятки, оценивается как удовлетворительное. Об этом стало известно из справки следственного изолятора, оглашенной в Мосгорсуде на заседании по рассмотрению жалобы на приговор.
"Есть справка из СИЗО, согласно которой у него выявлен ряд заболеваний, но необходимую помощь Улюкаев получает в полном объеме, состояние оценивается как удовлетворительное", — огласила судья.