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Состояние здоровья Улюкаева оценивается как удовлетворительное
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Состояние здоровья Улюкаева оценивается как удовлетворительное 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Состояние здоровья бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии за получение взятки, оценивается как удовлетворительное. Об этом стало известно из справки следственного изолятора, оглашенной в Мосгорсуде на заседании по рассмотрению жалобы на приговор.
"Есть справка из СИЗО, согласно которой у него выявлен ряд заболеваний, но необходимую помощь Улюкаев получает в полном объеме, состояние оценивается как удовлетворительное", — огласила судья.
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