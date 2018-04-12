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Валуев поздравил россиян с Днём космонавтики
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Валуев поздравил россиян с Днём космонавтики 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Первый зампред Комитета Госдумы по экологии Николай Валуев поздравил россиян с Днём космонавтики. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Поздравляю с праздником всех причастных. В детстве собирал марки на эту тему и, как все мальчишки, мечтал о полетах к неизведанным мирам», — написал Валуев.
День космонавтики —памятная дата, отмечаемая с 1962 года в честь первого полёта человека в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года.
В этот же день отмечается Международный день полёта человека в космос, провозглашённый ООН в 2011 году.
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