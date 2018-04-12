Валуев поздравил россиян с Днём космонавтики

Первый зампред Комитета Госдумы по экологии Николай Валуев поздравил россиян с Днём космонавтики. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Поздравляю с праздником всех причастных. В детстве собирал марки на эту тему и, как все мальчишки, мечтал о полетах к неизведанным мирам», — написал Валуев.

День космонавтики —памятная дата, отмечаемая с 1962 года в честь первого полёта человека в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года.