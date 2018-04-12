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Рутокены на российском чипе Микрона запускают в серию
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Рутокены на российском чипе Микрона запускают в серию 

Anti-Malware.ru 1 час назад
ГК Микрон и компания «Актив» анонсируют начало производства USB-токенов и смарт-карт Рутокен на базе отечественных микроконтроллеров Микрона.
Компания «Актив» приступает к серийному выпуску устройств с аппаратной реализацией российских криптографических алгоритмов, построенных на базе отечественных микроконтроллеров производства Микрона. В новых USB-токенах и смарт-картах используется чип MIK51SC72D, предназначенный для создания потребительских СКЗИ и средств электронной подписи.
Новые устройства являются полными функциональными аналогами интеллектуальных ключевых носителей и средств электронной подписи семейства Рутокен ЭЦП 2.0. Эти устройства войдут в общую линейку серийных решений Рутокен и будут называться:
смарт-карта Рутокен 2151;
USB-токен Рутокен 2151.
Благодаря совместимости с Рутокен ЭЦП 2.0 по интерфейсам и функциональным характеристикам, устройства семейства Рутокен 2151 смогут сразу работать в информационных системах, где сейчас уже используется этот флагман линейки Рутокен. Поддержка Рутокен 2151 оперативно появится в продуктах подавляющего числа технологических партнеров компании «Актив».
В новых устройствах на аппаратном уровне реализованы криптографические алгоритмы ГОСТ (в том числе и 2012 года): электронная подпись ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, хеширование ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012, шифрование ГОСТ 28147-89, механизмы выработки сессионного ключа VKO GOST R 34.10-2001 (RFC 4357) и VKO GOST R 34.10-2012 (RFC 7836). Кроме того, к аппаратным возможностям относится поддержка биометрической технологии Match-on-Card, расширяющей функциональные возможности смарт-карт Рутокен 2151.
Среди заказчиков СКЗИ и средств электронной подписи с аппаратной поддержкой российских криптографических алгоритмов на базе отечественной микросхемы разработчики видят организации, для которых важна надежность и максимальный уровень доверия к оборудованию. В первую очередь, это государственные структуры, к чьим информационным системам предъявляются самые жесткие требования безопасности.
«Цифровая безопасность начинается с микросхем. Вместе с «Активом» мы создали решение для безопасности цифровой среды на аппаратном уровне. Использование в новых продуктах Рутокен отечественной микросхемы первого уровня обеспечивает безопасность хранения и обработки данных для тех сфер, где это критически необходимо», — считает Гульнара Хасьянова, генеральный директор ПАО «Микрон».
«В условиях тренда на импортозамещение локализация производственного цикла оборудования для защиты данных становится принципиально важной для российских компаний, серьезно подходящих к решению вопросов информационной безопасности. Мы как производитель гарантируем прозрачность всех производственных процессов для заказчика и возможность контролировать все этапы разработки и производства. Отрадно, что вместе с «Микроном» мы сделали для рынка максимально российское решение, выступающее понятной альтернативой устройствам, созданным на базе зарубежных чипов», — комментирует Константин Черников, генеральный директор «Актив».
Компания приступила к реализации проекта в конце 2017. Первые серийные образцы устройств, прошедших внутреннее тестирование на соответствие потребительским характеристикам и стандартам качества, принятым в «Активе», были выпущены в марте 2018 на собственном производстве в Москве.
В данный момент ведется сертификация USB-токенов и смарт-карт Рутокен 2151 как средств электронной подписи и СКЗИ по классам KC1, КС2, КС3.
Образцы для тестирования и встраивания в информационные системы уже предоставляются технологическим партнерам и корпоративным заказчикам.
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