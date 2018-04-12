Жители Старого Крюково побывали в храме Христа Спасителя

Москве. 11 апреля отделение социальной реабилитации инвалидов филиала «Солнечный ТЦСО „Зеленоградский“ организовало поездку в храм Христа Спасителя

Как рассказали участники экскурсии, на продолжающейся Светлой Седмице продолжились путешествия посетителей отделения. На этот раз — в главный храм Москвы. „Москва надевает весеннее убранство, а на пасхальной неделе еще и украшена праздничными цветочными композициями. По традиции мы поднимаемся на колокольню и наслаждаемся видом столицы“, — поделились зеленоградцы впечатлениями.

Экскурсия была великолепной. Музей, храм и, конечно же, возможность поклониться мощам святых, среди которых и покровитель Зеленограда митрополит Филарет (Дроздов).