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Жители Старого Крюково побывали в храме Христа Спасителя
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Жители Старого Крюково побывали в храме Христа Спасителя 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
11 апреля отделение социальной реабилитации инвалидов филиала «Солнечный ТЦСО „Зеленоградский“ организовало поездку в храм Христа Спасителя в Москве.
Как рассказали участники экскурсии, на продолжающейся Светлой Седмице продолжились путешествия посетителей отделения. На этот раз — в главный храм Москвы. „Москва надевает весеннее убранство, а на пасхальной неделе еще и украшена праздничными цветочными композициями. По традиции мы поднимаемся на колокольню и наслаждаемся видом столицы“, — поделились зеленоградцы впечатлениями.
Экскурсия была великолепной. Музей, храм и, конечно же, возможность поклониться мощам святых, среди которых и покровитель Зеленограда митрополит Филарет (Дроздов).
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