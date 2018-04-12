Гордуму Челябинска покинет единственная женщина-депутат

Марина Карелина, являвшаяся единственной женщиной-депутатом в составе челябинской городской думы, намерена сложить полномочия, информацию об этом подтвердили в пресс-службе гордумы.

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