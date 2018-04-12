Гордуму Челябинска покинет единственная женщина-депутат 

Марина Карелина, являвшаяся единственной женщиной-депутатом в составе челябинской городской думы, намерена сложить полномочия, информацию об этом подтвердили в пресс-службе гордумы.
«До решения райсовета (оно будет принято после заседания 19 апреля) Марина Карелина сохраняет статус депутата Челябинской городской Думы, делегированного от райсовета», — говорится в сообщении.
Согласно официальной информации, Марина Карелина является депутатом по Центральному избирательному округу № 5, а также директором ООО «Управляющая компания „ПаркСити“». Окончила МГУ им. М. В Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление», замужем, воспитывает двоих детей.