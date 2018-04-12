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В Приморье суд оштрафовал коллекторов за чересчур активные действия по возврату задолженности
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В Приморье суд оштрафовал коллекторов за чересчур активные действия по возврату задолженности 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Приморье суд оштрафовал микрофинансовую организацию на 20 тысяч рублей за чересчур активные действия по возврату задолженности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.
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