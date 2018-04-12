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Электросети СУЭНКО готовы к паводку в Тюменской и Курганской областях
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Электросети СУЭНКО готовы к паводку в Тюменской и Курганской областях 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Энергокомпания завершила подготовку своих энергообъектов к прохождению весеннего паводка 2018 года в Тюменской и Курганской областях.
Энергетики провели предварительный осмотр сетей в зонах возможного подтопления, в период паводка будет регулярно вестись их мониторинг, а также мониторинг переходов воздушных линий через реки. На особом контроле находятся объекты электроэнергетики, подтопление которых (или угроза подтопления) наблюдались за последние три года. Разработаны временные схемы электроснабжения потребителей для резервирования линий электропередачи, попавших в зону затопления.
«На период паводка организовано дежурство должностных ответственных лиц и аварийно-восстановительных бригад. Отработана четкая схема оповещения и сбора персонала при возникновении нештатных ситуаций, порядок взаимодействия с МЧС и местными противопаводковыми комиссиями», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ПАО «СУЭНКО»
На случай возникновения из-за весеннего половодья аварийных ситуаций приняты все необходимые меры, которые позволят оперативно их ликвидировать. Для этого в энергокомпании обеспечен резерв оборудования и техники, а для персонала проведены противоаварийные инструктажи и тренировки. Актуализированы карты и маршруты аварийных осмотров подтопленных энергообъектов с указанием мест заездов.
В энергокомпании отработаны алгоритмы оперативного и слаженного реагирования для различных прогнозов по паводку.
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