Ко дню космонавтики Maer Group запустил ракету в масштабе 1:1 на новом медиафасаде

Космос вдохновляет! Мы наблюдаем за трансляциями космических стартов с замиранием сердца, но только счастливчикам удается увидеть это зрелище своими глазами. Ко Дню космонавтики медиахолдинг Maer Group решил исправить ситуацию, «запустив» ракету в реальную величину на своем новом медиафасаде «Салют».

Хотели бы вы своими глазами понаблюдать за запуском ракеты в космос? Современная наружная реклама позволяет исполнить эту мечту для миллионов людей. Медиахолдинг Maer Group поздравил москвичей с Днем космонавтики, разместив видео старта ракеты-носителя «Союз» на своем новом медиафасаде «Салют» на Ленинском проспекте в Москве . Название «Салют» также отсылает к истории освоения космоса. Это имя носила серия орбитальных космических станций СССР и России , начиная с первой в мире орбитальной станции «Салют-1».

Константин Майор, владелец MAER GROUP: По оценке «ЭСПАР-Аналитик», Maer Group — крупнейший российский оператор цифровых конструкций большого формата, и вот наглядный пример того, о каком масштабе идет речь. Мы только что запустили медиафасад на здании гостиницы «Салют» и решили отметить это событие. Так вот, на этом носителе можно продемонстрировать запуск ракеты в реальном масштабе: высота ракеты-носителя «Союз» 47 метров, а высота медиафасада — 50,4 м. И это не предел: высота нашего медиафасада на Щелковском шоссе в Москве — свыше 70 метров, высота медиафасада Leader Tower в Санкт-Петербурге — 128 м! Эти и другие носители открывают перед рекламодателями огромные возможности для запуска эффектных и эффективных кампаний в федеральном масштабе.

Новый рекламоноситель площадью 1209 кв. м расположен на здании гостиницы «Салют» на оживленном перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Вернадского, прямо на пути в Кремль из правительственного аэропорта «Внуково» . Он охватывает плотные транспортные потоки, которые ежедневно направляются в Москву с Юго-Запада. Благодаря размерам и удачному расположению, видимость медиафасада с нескольких направлений достигает 2 км.

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Напомним, ранее холдинг Maer Group объявил о запуске первых медиафасадов в Самаре Волгограде , а также анонсировал адресную программу крупноформатных конструкций в городах проведения матчей Чемпионата мира по футболу-2018.

Справка:

Сочи, Maer Group — первый федеральный оператор имиджевой рекламы, специализирующийся на нестандартных проектах и крупноформатных цифровых носителях: медиафасадах, экранах, крышных конструкциях. По оценке «ЭСПАР-Аналитик», Maer Group — крупнейший оператор имиджевой DOOH-рекламы в России как по количеству медиафасадов большого формата, так и по их совокупной площади. Компания располагает собственными поверхностями в более чем 40 регионах России, в том числе 17-ю медиафасадами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге , Нижнем Новгороде, Челябинске Новосибирске , Волгограде и Самаре.

Maer Group — один из немногих российских игроков коммуникационного рынка, состоящих в Международной рекламной ассоциации (IAA), старейшей отраслевой рекламной структуре, основанной в США в 1938 году.

На правах рекламы