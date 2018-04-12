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«Собирался жениться»: у погибшего в цеху ярославца осталась молодая невеста
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«Собирался жениться»: у погибшего в цеху ярославца осталась молодая невеста 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
22-летний Евгений Разгулов был светлым, жизнерадостным, трудолюбивым парнем. С 16 лет он работал в цеху, расположенном в посёлке Ивняки. 9 апреля с ним произошёл несчастный случай. Евгений красил металлоконструкцию, как вдруг она упала прямо на него. К сожалению, молодой человек погиб на месте.
У Евгения осталась девушка Ольга, с которой они были вместе со школы. Молодые люди встречались уже восемь лет. Евгений и Оля собирались пожениться. Об этом 76.ru рассказала тётя молодого человека Радмила Тихомирова.
— Нелепая смерть унесла замечательного человека… Он работал там с 16 лет, то есть знал всё, можно сказать, на ощупь. Раньше на работе ничего плохого не случалось, — рассказывает Радмила.
Родственники до сих пор не могут поверить в случившееся. Дома Евгения ждали мама и 15-летняя сестра.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
— Следователи выясняют, были ли нарушены требования охраны труда, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
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