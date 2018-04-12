Ревизоры нашли в Салехарде трехметровые сугробы и опасные тротуары

Салехарде накануне проверяли качество очистки улиц от снега. Ревизорами выступили представители регионального отделения ОНФ и сотрудники городской Госавтоинспекции

Вооружившись линейками и ледорубом, общественники замерили высоту сугробов вблизи проезжих частей, а также толщину снежного покрова на тротуарах. За время рейда общественники выявили семь нарушений, всю информацию направили в администрацию Салехарда, рассказали в пресс-службе ямальских «фронтовиков».

Больше всего нареканий вызвала уборка тротуаров, которые местами больше похожи на тропы. А кое-где коммунальные службы вовсе используют тротуар для хранения снега.

— В некоторых местах на тротуаре толщина снега превышает 50 см, а скат на пешеходный переход больше похож на ступеньку. Переходить улицу в таких местах опасно, человек может поскользнуться и попасть под машину, — сказал член регионального штаба ОНФ в ЯНАО Алексей Тарагупта.

Озабоченность вызвали и гигантские сугробы вблизи проезжих частей, порой достигающие в высоту более трех метров.