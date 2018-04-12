Новые санкции спровоцировали обвал рубля, но у него нашлась долгосрочная поддержка

Российская экономика выстоит под санкциями, если только к ним не добавится прямая военная конфронтация России США , считают эксперты, опрошенные газетой

По их мнению, новые санкции хоть и спровоцировали обвал рубля, но не способны серьезно ухудшить экономическую ситуацию. Так, главный экономист БКС Владимир Тихомиров напоминает, что само по себе введение санкций 6 апреля не спровоцировало обвал рубля — он произошел лишь в понедельник, когда возникли риски расширения ограничительных мер на российский госдолг.

Все российские активы стали выглядеть токсичными для иностранных инвесторов, и они стали распродавать их по любой цене. В среду утром курс евро превысил 80 рублей, доллар достигал 64,77 рубля. Масла в огонь подлило сообщение в Twitter президента США Дональда Трампа о готовности нанести ракетные удары по Сирии . Потребители запаниковали вслед за рынками — обменные столкнулись с дефицитом валюты.

Тихомиров отмечает, что может пострадать население — из-за роста цен вследствие падения курса рубля.

У рубля, однако, есть долгосрочная поддержка — высокая цена на нефть. Возникшая на рынке паника не первая за 15 лет, напомнил заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов . События, по словам этого эксперта, развиваются всегда одинаково: падение рубля, затем отскок — не до прежнего уровня, но и не до столь низкого, чтобы он оправдал изначальные панические настроения.

А когда спадет ажиотаж, инвесторы, которые думали выходить с российского рынка из-за санкций, увидят, что рубль ослаб, а цена на нефть останется высокой, полагает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова . Однако рынки оказались абсолютно не подготовленными к санкциям, замечает она. ЦБ поддерживал ожидания, что ключевая ставка будет и дальше снижаться. Теперь получается, что и и он оказался застигнут врасплох внешними событиями.

Наконец, правительство не станет поддерживать доходы населения и потребительский спрос и проводить масштабную индексацию, как в 2009 году, предсказывает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» КириллТремасов. Резервов для этого по-прежнему нет.