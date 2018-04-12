Иностранец скрылся от похитителей в окно, но завис на 3 этаже

Мужчину, повисшего в воздухе, пришлось снимать спасательной службе Петербурга

Вчера, 11 апреля несколько жителей Санкт-Петербурга стали свидетелями того, как мужчина повис на 3 этаже.

По информации «Фонтанки», очевидцы сразу позвонили в полицию и рассказали, что на балконе 14 дома по улице Подвойского висит мужчина и просит ему помочь. Когда его сняли, 33-летний уроженец Туркменистана рассказал, что рискованный побег через окно предпочел избиениям. Оказалось, что его насильно привезли в квартиру на 4 этаже, затолкав в машину у метро «Проспект Большевиков». Похитители били свою жертву и требовали денег, но мигрант сумел сбежать и выпрыгнул в окно.

Похищенный уверяет, что с истязателями не знаком. Сейчас он находится в больнице.