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Иностранец скрылся от похитителей в окно, но завис на 3 этаже
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Иностранец скрылся от похитителей в окно, но завис на 3 этаже 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Мужчину, повисшего в воздухе, пришлось снимать спасательной службе Петербурга.
Вчера, 11 апреля несколько жителей Санкт-Петербурга стали свидетелями того, как мужчина повис на 3 этаже.
По информации «Фонтанки», очевидцы сразу позвонили в полицию и рассказали, что на балконе 14 дома по улице Подвойского висит мужчина и просит ему помочь. Когда его сняли, 33-летний уроженец Туркменистана рассказал, что рискованный побег через окно предпочел избиениям. Оказалось, что его насильно привезли в квартиру на 4 этаже, затолкав в машину у метро «Проспект Большевиков». Похитители били свою жертву и требовали денег, но мигрант сумел сбежать и выпрыгнул в окно.
Похищенный уверяет, что с истязателями не знаком. Сейчас он находится в больнице.
По материалам: ptzgovorit.ru
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