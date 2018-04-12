«Дело Солсбери» разрастается. В войну?

Новости по расследованию покушения на Скрипалей в Солсбери появляются каждый день. Правда, идут они от прессы…

Официальный Лондон передал лишь некие справки — о состоянии здоровья Юлии Скрипаль , пришедшей в себя, и по данным анализа отравляющего вещества, где главной фразой была: установить страну-производителя не можем, но, исходя из сопутствующей информации по делу, думаем, что это Россия

Юлия поговорила с кузиной Викторией по телефону. Позвонила сама, с номера, который был явно не ее. Сестре же визу в Британию не дали. Ни выздоравливающую Юлию, ни ее отца не показали ни по одному телеканалу Британии. Хотя умирающего Литвиненко в больнице фотографировали.

Вокруг дела слишком много тумана. Так, отравляющие вещества, как было анонсировано, нашли на двери жилища Скрипаля. Но ни соседи, ни домашние животные почему-то не пострадали. Про последних и вовсе жуткая история. Две морские свинки, закрытые в опечатанном доме, умерли от обезвоживания. Кот получил дикий стресс и был усыплен. Животных кремировали. Дом Скрипаля и злополучное кафе снесут. Судьба самих пострадавших непонятна — их хотят отправить в другую страну, изменив имена. В общем, следов для независимого расследования не остается.

Практически все эти сведения поступают от британских газет. А тут каждый сам себе детектив. Так, происхождение «Новичка» из саратовских Шихан — судя по всему, лишь вывод после прочтения интервью разработчиков препарата в российских СМИ, там как раз упоминалось это место. При этом уточнялось, что разработки были закрыты уже в 1990-м.

Между тем эксперты отмечают: главное в этой истории — напряжение нагнетается.

— Что нас ждет сейчас? — говорит Дмитрий Рюриков, экс-помощник по международным делам президента Бориса Ельцина . — Надо внимательно читать, что говорят наши британские партнеры. Так, в заявлениях Терезы Мэй Бориса Джонсона сказано: произошло нападение на члена НАТО . Это уже затрагивает ст. 5 Устава НАТО, и данный факт фиксируется. А дальше фиксируется право Великобритании на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН . Выходит, в результате инцидента в Солсбери мы пришли к тому, что Британия (явно при согласии Вашингтона) зафиксировала очень опасную ситуацию. Все это говорит о том, что мы вступаем в судьбоносное время не только для России, но и для всего мира. И я бы не стал приуменьшать вероятность конфликта, в том числе вооруженного. Поскольку каждый раз новый мировой или региональный порядок устанавливался победителями именно после войны или крупного вооруженного конфликта…

* * *