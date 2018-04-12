Обменялись любезностями. Госдума поддержала Медведева в трудную минуту

Критика с поглаживанием

«Нас жмут, а мы крепчаем. Мощные рывки вперед наблюдаются по всем направлениям: медицина, образование, демография, сельское хозяйство, спорт. Экономика вообще неплохо растет. Но вот только бедных много в стране, и сама по себе нищета — беда общероссийская. Ну, а что тут поделаешь? Работаем дальше». Вот так примерно выглядит краткий пересказ выступления премьер-министра России Дмитрия Медведева 11 апреля в Госдуме . Отчет был соткан почти по классическим лекалам, только увесистую долю внимания глава кабмина обратил на международную повестку, хотя его вотчина как раз внутренние дела.

«Вопреки здравому смыслу, нас стараются выдавить из мировой политики. Последнее решение администрации США — это попытка бороться с нами путем нечестной конкуренции. Нет сомнений, что мы с этим давлением справимся. Но мы не забудем тех, кто продолжает антироссийскую акцию, тех, кто вредил нашей стране», — заявил Медведев.

В остальном отчет оказался списком достижений правительства. И, казалось бы, в нынешней экономической ситуации депутаты-оппозиционеры должны были сгрызть Медведева на стадии вопросов, но этого не произошло. Почему?

Еще на прошлой неделе мы писали о кулуарных переговорах Володина и Медведева с руководителями фракций. Последних на фоне информационных атак на премьера просили не «топить» его, а сами руководители фракций запретили своим депутатам давать политическую оценку главе кабмина. Судя по всему, план сработал. Несколько источников в Госдуме подтвердили, что Медведев остается на своем посту и после иннаугурации Путина, и все об этом знают.

Общий градус вопросов от фракций заметно упал по сравнению с прошлым годом, когда Медведева «возили» по расследованию Навального. Да, прозвучал вопрос со стороны коммунистов о том, почему в стране не выполняются майские указы президента. Но он был задан заместителем председателя ЦК КПРФ Дмитрием Новиковым не в жесткой форме. Медведев не «посыпался» и признал конкретные проблемы по степени выполнения майских указов, хотя в целом описал весьма позитивную картину. Премьер, кстати говоря, чувствовал себя вчера весьма уверенно и отвечал на редкие выпады четко, по делу, с цифрами, зачастую улыбаясь. А в конце отчета вообще произнес знаменательную фразу.

«Мы с вами очень разные, и это хорошо. Но все присутствующие в этом зале близкие люди».

Нам, к сожалению, не удалось узнать сколько депутатов в этот момент захотели обняться с Дмитрием Анатольевичем. Но таких, думается, было немало.

Теперь о вещах серьезных. Неожиданно зубы Медведеву показала «Справедливая Россия». Именно от этой фракции премьер услышал вопрос о том, что же делать с нищетой. Эсеры наиболее остро указывали на недоработки правительства. Выступление Сергея Миронова удивило в этом же ключе, в то время как Владимир Жириновский , процитировав Сталина, сказал, что жить стало лучше и веселей, а Геннадий Зюганов накидал стандартные и набившие оскомину фразы про экономический кризис. Только Миронов заявил, что правительству нужны кадровые перестановки.

«Отчитываться у нас умеют. Тенденция деградации социального государства только увеличивается. Правительство упускает в своей деятельности самую главную цель — улучшение качества жизни людей», — заявил лидер эсеров.

Впрочем, такое поведение объясняется политической логикой. После того как партия не выдвинула своего кандидата на президентские выборы, ей нужно предпринять немало усилий, чтобы окончательно не утратить лицо. Единственный шанс — отыгрывать свою оппозиционность на ком-то другом. А иначе зачем тогда эсеры нужны в Госдуме, когда есть «Единая Россия» . Также здесь могли сыграть обиды на Кремль.

«Эсэрам нечего терять. Они отказались от выдвижения своего кандидата на президентских выборах и рассчитывали получить в ответ благодарность Кремля. Ничего не получив взамен, они почувствовали себя обманутыми. Ведь единственным следствием их решения стало то, что их электоральные перспективы ухудшились», — отметил в беседе с журналистом ФедералПресс политолог Аббас Галлямов

Но главной звездой отчета правительства, пожалуй, стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он избаловал вчера своими символическими жестами всех любителей политической конспирологии. Володин явно демонстрировал всем своим видом поддержку Дмитрию Медведеву. Слово от фракции взял именно он, а не её руководитель Сергей Неверов . Тем самым он также развенчал слухи о том, что «Единая Россия» хочет дистанцироваться от Медведева.

«Именно благодаря его позиции, мы многое сделали по повышению качества принимаемых законов», — заявил Володин.

«Володин показывал, что ценит важность того, что правительство начало работать с думой. Как никогда, в нынешнем созыве был установлен диалог нижней палаты парламента с кабмином. Володин этими протокольными моментами выражает Медведеву благодарность за то, что правительство пошло на этот диалог, и за то, что Госдуму начали воспринимать как равноценного партнера», — отмечает политтехнолог Дмитрий Фетисов

Ну, а что мы получили в итоге? Депутаты-оппозиционеры, выйдя из зала заседаний, рассказывали журналистам о недостигнутых правительством показателях, хотя, что им мешало взять слово перед премьером и напрямую заявить об этом — непонятно. Но, как отметили несколько наших собеседников, Дмитрий Медведев — удобная фигура для всех. Его можно критиковать в дальнейшем за кризис в экономике, за низкий уровень жизни граждан, когда есть негласное вето на критику в адрес Путина. Недоработки медведевской команды можно при умелом подходе конвертировать в электоральные очки на выборах любого уровня. Парламентская оппозиция не стала «мочить» премьера, потому что хочет, чтобы он остался на своем посту. По сути, думское меньшинство вчера поддержало Медведева. Ведь если придет сильный премьер, что им, оппозиционерам, тогда делать?