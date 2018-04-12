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В Новосибирске заметили редкого розового урагуса
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В Новосибирске заметили редкого розового урагуса 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Жители микрорайона «Шлюз» в Советском районе Новосибирска заметили на деревьях длиннохвостого снегиря с серебристо-розовым оперением.
«Урагус, или длиннохвостый снегирь — это эндемик (вид, не встречающийся в других местах. — А. С.) южных районов Сибири. Чаще всего урагусы встречаются в предгорьях и пойменных районах южной Сибири: в Кемеровской, Томской, Омской и Новосибирской областях, а также Алтайском крае. Симпатичная птаха, не похожа на снегиря. Я называю их птицами, похожими на заснеженную алую розу. Встречается круглый год, летом гнездится, осенью перемещается. Время от времени люди сообщают об урагусах, птица довольно дружелюбна к людям», — рассказал НГС. НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.
По словам орнитолога, урагус — достаточно редкая птица, которую очень сложно заметить в черте Новосибирска.
«Сейчас они перемещаются к местам гнездования, подыскивают места. Гнездятся они изредка, довольно далеко друг от друга в ивняках и заболоченных местах, труднодоступных. В пойме Оби или её притоков», — рассказал Алексей Яновский.
У урагусов необычное оперение — перья самцов имеют пеструю окраску, вся голова, надхвостье и брюшко у них розовые, хвост и крылья черно-белые, на горле и зобе есть серебристые вкрапления. У самок цвет оперения варьируется от грязно-розового до почти черного.
Перелётные птицы продолжают возвращаться в Новосибирск с мест зимовки — на днях прилетели скворцы и белошапочные овсянки.
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