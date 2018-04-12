В Омске насчитали 200 аварийных домов

Сегодня, 12 апреля, состоялся брифинг мэра Омска Оксаны Фадиной . Одной из тем её выступления стала проблема аварийных домов. По словам градоначальницы, в насчитывается 200 ветхих многоквартирных домов.

«В Омске порядка 200 аварийных домов. На капремонт всех домов требуется 12,6 млрд рублей. Такой финансовый груз для бюджета, конечно же, неподъёмен. Но не все эти дома находятся с риском обрушения», — заявила Оксана Фадина.

По словам Фадиной, в каждом доме проведут экспертизу. Чиновники мэрии встречаются с жильцами и заключают мировые соглашения. Это позволяет отремонтировать наиболее проблемные части зданий.

Напомним, в 2017 году завершилась программа рассления жильцов из аварийных домов. Сейчас чиновники решают вопрос о возобновлении этой программы.