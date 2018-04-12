Рост грузооборота портов Дальнего Востока замедлился 

Согласно статистике АСОП, по итогам 2017 года грузооборот порта Владивосток составил 17 млн т, что выше показателей прошлого года на 18,2%.
Напомним, что в конце марта правительственная комиссия по транспорту рассмотрела проекты дорожных карт развития до 2020 года (с возможностью продления до 2030 г.) морских портов Балтийского бассейна и Западной Арктики и ближних и дальних железнодорожных и автомобильных подходов к ним, а также развития портов Дальневосточного бассейна и Восточной Арктики и подходов к ним. Согласно материалам правительства РФ, дорожные карты подразумевают рост грузооборота портов Дальневосточного бассейна Восточной Арктики к 2020 году до 251 млн т, рост перевозки грузов железнодорожным транспортом в сообщении с портами указанных бассейнов к 2020 году — до 129 млн т.